Allievi carabinieri giurano a Torino, presente Mattarella (Di sabato 23 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presenziato a Torino la cerimonia che commemora il Bicentenario dell'Istituzione della Scuola Allievi carabinieri di Torino. Dopo il giuramento, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha presenziato ala cerimonia che commemora il Bicentenario dell'Istituzione della Scuoladi. Dopo il giuramento, ...

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? alla cerimonia per il bicentenario della Scuola Allievi #Carabinieri di #Torino Il vi… - _Carabinieri_ : Il buongiorno di oggi vogliamo darvelo raccontando il legame con #Torino, dove la Scuola Allievi #Carabinieri celeb… - _Carabinieri_ : Alcuni suggestivi momenti del Concerto della Banda dell’Arma dei #Carabinieri che, in occasione del Bicentenario de… - czgavazzi : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ???? alla cerimonia per il bicentenario della Scuola Allievi #Carabinieri di #Torino Il video: http… - mariaritaspada : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella ???? alla cerimonia per il bicentenario della Scuola Allievi #Carabinieri di #Torino Il video: http… -