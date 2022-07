Addio e nuova proposta: così firma per la Juventus (Di sabato 23 luglio 2022) Il calciomercato della Juventus è molto lontano dall’essersi concluso: spunta il nome della stella, pronta a cambiare maglia La Juventus sta facendo faville nell’attuale sessione di calciomercato. Non si è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 23 luglio 2022) Il calciomercato dellaè molto lontano dall’essersi concluso: spunta il nome della stella, pronta a cambiare maglia Lasta facendo faville nell’attuale sessione di calciomercato. Non si è… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

danalloydthomas : News della settimana (22 lug 2022) Addio al governo dei migliori - #Stoltenberg sgrida i sudditi europei: 'smettete… - infoitscienza : Addio Google Pay, benvenuto Google Wallet: ecco la nuova app per i pagamenti di Google - fnpcisler : RT @e_didone: Italia, prima industria farmaceutica in Europa non è riuscita a produrre una vaccino. Cuba ne ha auto prodotti cinque. Con bu… - AntonioParr8 : Quando qualcuno parlava di difficoltà, criticava i neroverdi per i prezzi fatti, parlavo di Scamacca vicino all'add… - nuova_venezia : Il rombo delle auto sportive per l’addio ad Alessandro -