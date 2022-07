YouTube ha iniziato a rimuovere ed etichettare alcuni contenuti relativi all’aborto (Di venerdì 22 luglio 2022) La decisione è arrivata, temporalmente, a meno di un mese dalla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha cancellato il diritto costituzionalmente riconosciuto (basato anche sulla sentenza Roe v. Wade del 1973) all’aborto per le donne americane. E ora una delle piattaforme social più utilizzate ha deciso di iniziare nell’operazione di rimozione ed etichettatura dei contenuti pubblicati online su YouTube che fanno riferimento all’aborto. Secondo i piani dell’azienda – che fa parte dell’ecosistema di Google -, infatti, saranno cancellati (o ci sarà l’aggiunta di un disclaimer) tutti quei video che parlano delle interruzioni di gravidanza. LEGGI ANCHE > Aborto, Google cancella la localizzazione degli utenti nelle cliniche Non proprio tutti. Almeno così ha spiegato YouTube. La scure, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 22 luglio 2022) La decisione è arrivata, temporalmente, a meno di un mese dalla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha cancellato il diritto costituzionalmente riconosciuto (basato anche sulla sentenza Roe v. Wade del 1973)per le donne americane. E ora una delle piattaforme social più utilizzate ha deciso di iniziare nell’operazione di rimozione ed etichettatura deipubblicati online suche fanno riferimento. Secondo i piani dell’azienda – che fa parte dell’ecosistema di Google -, infatti, saranno cancellati (o ci sarà l’aggiunta di un disclaimer) tutti quei video che parlano delle interruzioni di gravidanza. LEGGI ANCHE > Aborto, Google cancella la localizzazione degli utenti nelle cliniche Non proprio tutti. Almeno così ha spiegato. La scure, ...

