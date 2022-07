Volano i ricavi consolidati di Grifal: nel primo semestre 2022 crescita superiore al 50% (Di venerdì 22 luglio 2022) Grifal Spa ha chiuso il semestre con ricavi consolidati pari a 18,6 milioni di euro, in crescita del 52% rispetto al corrispondente periodo del 2021. Lo comunica l’azienda, attiva nel mercato del packaging industriale dal 1969, dopo che il consiglio di amministrazione ha esaminato i ricavi preconsuntivi consolidati relativi ai primi sei mesi del 2022. “La crescita del gruppo – ha commentato Fabio Gritti, presidente e amministratore delegato di Grifal – prosegue in maniera importante e secondo le linee di sviluppo programmate. Il risultato di questo primo semestre è significativo anche perché è proseguito lo sviluppo commerciale con l’acquisizione di nuovi grandi clienti convinti dalle ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 luglio 2022)Spa ha chiuso ilconpari a 18,6 milioni di euro, indel 52% rispetto al corrispondente periodo del 2021. Lo comunica l’azienda, attiva nel mercato del packaging industriale dal 1969, dopo che il consiglio di amministrazione ha esaminato ipreconsuntivirelativi ai primi sei mesi del. “Ladel gruppo – ha commentato Fabio Gritti, presidente e amministratore delegato di– prosegue in maniera importante e secondo le linee di sviluppo programmate. Il risultato di questoè significativo anche perché è proseguito lo sviluppo commerciale con l’acquisizione di nuovi grandi clienti convinti dalle ...

