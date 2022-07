Ultime Notizie Roma del 22-07-2022 ore 16:10 (Di venerdì 22 luglio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente politiche un’apertura è stata una scelta inevitabile il voto del Senato e soprattutto le modalità di quel voto hanno reso chiaro che non c’era spazio per altre maggioranze così Sergio Mattarella accompagna visibilmente contrariato Mario Draghi e laborioso processo di dimissioni e scioglie le camere sancendo la fine anticipata della legislatura si voterà domenica 25 settembre di fatto l’unico giorno possibile in base alle regole che con un massimo di 70 giorni dal giorno dello scioglimento ma anche un minimo di 60 per permettere le complesse operazioni di presentazione delle liste e una giusta a campagna elettorale sulla Gazzetta Ufficiale odierna sono stati pubblicati i decreti presidenziali per lo scioglimento del Senato della camera e anche la convocazione dei comizi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente politiche un’apertura è stata una scelta inevitabile il voto del Senato e soprattutto le modalità di quel voto hanno reso chiaro che non c’era spazio per altre maggioranze così Sergio Mattarella accompagna visibilmente contrariato Mario Draghi e laborioso processo di dimissioni e scioglie le camere sancendo la fine anticipata della legislatura si voterà domenica 25 settembre di fatto l’unico giorno possibile in base alle regole che con un massimo di 70 giorni dal giorno dello scioglimento ma anche un minimo di 60 per permettere le complesse operazioni di presentazione delle liste e una giusta a campagna elettorale sulla Gazzetta Ufficiale odierna sono stati pubblicati i decreti presidenziali per lo scioglimento del Senato della camera e anche la convocazione dei comizi ...

