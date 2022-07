Type R contro tutte - La battaglia delle hot hatch si riaccende - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il debutto di una nuova sportiva raggiungibile, ovvero con un prezzo di listino e costi di mantenimento sì più alti di una berlina tradizionale, ma ben lontani dal mondosupercar, è ormai un evento sempre più raro. Le normative sulle emissioni hanno portato diversi costruttori ad abbandonare lo sviluppoversioni emozionaliloro auto più popolari, ma per fortuna nel listino sopravvivono ancora parecchie rappresentanti del genere. E con le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni sono arrivate a offrire emozioni e velocità da sportive di razza di soli pochi anni fa. Lavoro di fino. In una gamma ormai al 100% elettrificata, la Honda ha scelto di fare un'eccezione per laR, e a pochi mesi dall'arrivo dell'undicesima generazione della Civic su cui si basa (per la prima volta soltanto ibrida), ci ha ...