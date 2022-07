Napoli, non solo la cessione di Osimhen: pioggia di milioni per un azzurro (Di venerdì 22 luglio 2022) Mentre si prepara alla conclusione di alcuni acquisti, al Napoli sarebbe giunto un interesse per uno dei pilastri del centrocampo di Luciano Spalletti. Il momento che sta affrontando il Napoli in vista della prossima stagione è in parte delicato. La società si è congedata in poche settimane di tre pilastri azzurri: in ordine di tempo Lorenzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 luglio 2022) Mentre si prepara alla conclusione di alcuni acquisti, alsarebbe giunto un interesse per uno dei pilastri del centrocampo di Luciano Spalletti. Il momento che sta affrontando ilin vista della prossima stagione è in parte delicato. La società si è congedata in poche settimane di tre pilastri azzurri: in ordine di tempo Lorenzo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

FiorellaMannoia : Se non fossi nata a Roma, sarei voluta nascere a Napoli ? Domani arriviamo! ? 'La Versione di Fiorella Tour' ripart… - AlfredoPedulla : #Arnautovic oggi ha incontrato il #Bologna. Non vuole rompere con il suo attuale club, è stato un colloquio cordial… - RafAuriemma : +++ ULTIMORA +++ KOULIBALY-CHELSEA: E’ FATTA! Il K2 non raggiungerà il #Napoli a Dimaro, perché stasera in un risto… - lovemusicreiss : RT @AlfredoPedulla: #Arnautovic oggi ha incontrato il #Bologna. Non vuole rompere con il suo attuale club, è stato un colloquio cordiale, m… - ilbaro_67 : RT @itsmeback_: NAPOLI???? Contadini italiani versano litri di latte fuori dai palazzi del governo a Napoli: 'Questo non è latte, è il nostro… -