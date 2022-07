“Lo zio divertente”. Harry, il legame con George incrinato a causa di William (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Principe George sta crescendo, ha compiuto 9 anni il 22 luglio, e c’è una figura della quale però sente la mancanza nella sua vita: zio Harry. Secondo i bene informati, i due avevano uno stretto legame, il Duca di Sussex era lo zio divertente, ma le cose sono cambiate da quando i contrasti con il Principe William sono cresciuti a dismisura. Il Principe Harry e George, quel legame zio-nipote che non ti aspetti Gli zii giovani sono i preferiti di tutti i bambini, specie se sono divertenti e irriverenti come il Principe Harry. Come dimenticare quel video, diventato poi virale, del Duca allo stadio alle prese con la bimba che gli rubava i pop-corn. Oggi Harry è papà di Archie e Lilibet Diana, ma non ha dimenticato i ... Leggi su dilei (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Principesta crescendo, ha compiuto 9 anni il 22 luglio, e c’è una figura della quale però sente la mancanza nella sua vita: zio. Secondo i bene informati, i due avevano uno stretto, il Duca di Sussex era lo zio, ma le cose sono cambiate da quando i contrasti con il Principesono cresciuti a dismisura. Il Principe, quelzio-nipote che non ti aspetti Gli zii giovani sono i preferiti di tutti i bambini, specie se sono divertenti e irriverenti come il Principe. Come dimenticare quel video, diventato poi virale, del Duca allo stadio alle prese con la bimba che gli rubava i pop-corn. Oggiè papà di Archie e Lilibet Diana, ma non ha dimenticato i ...

