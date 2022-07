Le 16 città da bollino rosso (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Prosegue l'ondata di caldo torrido sulla Penisola. bollino 'rosso' oggi e domani in 16 città: Bologna Bolzano Brescia Campobasso Firenze Frosinone Genova Latina Milano Perugia Rieti Roma Torino Trieste Verona Viterbo Il numero destinato a salire, come emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Domenica prossima, 24 luglio, infatti, il livello di allerta massima è segnalato in 19 città: oltre alle precedenti, anche a Civitavecchia, Pescara e Venezia. Quanto al livello di allerta 2 ('bollino arancione'), le città segnalate per oggi sono Civitavecchia, Pescara e Venezia, a cui si aggiungeranno domani Ancona, Cagliari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Domenica, invece, le città da 'bollino ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Prosegue l'ondata di caldo torrido sulla Penisola.'rosso' oggi e domani in 16: Bologna Bolzano Brescia Campobasso Firenze Frosinone Genova Latina Milano Perugia Rieti Roma Torino Trieste Verona Viterbo Il numero destinato a salire, come emerge dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Domenica prossima, 24 luglio, infatti, il livello di allerta massima è segnalato in 19: oltre alle precedenti, anche a Civitavecchia, Pescara e Venezia. Quanto al livello di allerta 2 ('arancione'), lesegnalate per oggi sono Civitavecchia, Pescara e Venezia, a cui si aggiungeranno domani Ancona, Cagliari, Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Domenica, invece, leda '...

DPCgov : ???? 9 città da bollino rosso per la giornata di domani, mercoledì #20luglio ???? 14 città da bollino rosso per la gior… - Napalm51 : RT @JunipersV: Allerta anche per sabato e domenica ?? - ilgiornale : Week end bollente su quasi tutta Italia, il caldo non darà tregua: punte di 40 gradi e bollino rosso in numerose ci… - sulsitodisimone : Le16 città da bollino rosso - VerdiVeneto : RT @Radio1Rai: #Caldo Oggi e domani temperature fin oltre i 40°. Bollino rosso in 16 città, tra cui Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino.… -