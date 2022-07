Lazio, Sarri vuole un suo fedelissimo del Chelsea: Lotito ci prova (Di venerdì 22 luglio 2022) Una delle squadre più attive sul mercato sembra essere senza ombra di dubbio la Lazio. I tifosi sono sorpresi dal comportamento di Lotito che mai ha fatto una campagna acquisto così cospicua e profonda. Fondamentali per Sarri gli innesti di Romagnoli e Casale, con Marcos Antonio regista che potrebbe rivelarsi una vera sorpresa di questo campionato. Emerson Palmieri ChelseaIntanto, secondo quanto riportato da Schira, Sarri ha chiesto al presidente la ciliegina sulla torta di questo mercato. Infatti lui vorrebbe portare in biancoceleste uno dei suoi fedelissimi al Chelsea, Emerson Palmieri. Lotito ci proverà e ha già chiesto informazioni al Chelsea che, dopo gli acquisti roboanti degli ultimi giorni, ha bisogno di far spazio. La formula ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) Una delle squadre più attive sul mercato sembra essere senza ombra di dubbio la. I tifosi sono sorpresi dal comportamento diche mai ha fatto una campagna acquisto così cospicua e profonda. Fondamentali pergli innesti di Romagnoli e Casale, con Marcos Antonio regista che potrebbe rivelarsi una vera sorpresa di questo campionato. Emerson PalmieriIntanto, secondo quanto riportato da Schira,ha chiesto al presidente la ciliegina sulla torta di questo mercato. Infatti lui vorrebbe portare in biancoceleste uno dei suoi fedelissimi al, Emerson Palmieri.ci proverà e ha già chiesto informazioni alche, dopo gli acquisti roboanti degli ultimi giorni, ha bisogno di far spazio. La formula ...

