Juventus, rescissione Ramsey: le cifre per l'addio del gallese (Di venerdì 22 luglio 2022) La Juventus e Ramsey trattano per la rescissione del contratto: le cifre per l'addio del gallese Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Juventus si continua a trattare per la rescissione del contratto di Aaron Ramsey, che non rientra più nei piani del club. Rimasto a Torino anche Cherubini, questo è un segnale che la Juve vuole chiudere il prima possibile la faccenda che si protrae da almeno un anno. Il gallese ha chiesto 4 milioni per risolvere il proprio accordo, mentre il club ne ha offerti 2. Possibile che, a questo punto, si possa chiudere attorno ai 3 nei prossimi giorni.

