Jurgen Klopp invia un messaggio schietto al Liverpool in vista del 2022/23 (Di venerdì 22 luglio 2022) 2022-07-22 13:10:41 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Jurgen Klopp ha inviato un messaggio schietto ai suoi giocatori del Liverpool in vista della stagione 2022/23. Giovedì il Liverpool di Klopp ha affrontato l’RB Lipsia in un’amichevole pre-campionato. I Reds hanno ottenuto una vittoria per 5-0 che ha visto Darwin Nunez segnare i suoi primi quattro gol per il club. Annuncio 18+. Solo nuovi clienti nel Regno Unito. Registrati utilizzando il codice promozionale BETFRED60, deposita e piazza la prima scommessa di £ 10+ su Sports (Evens cumulativi+) entro 7 giorni dalla registrazione. La prima scommessa deve essere su ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 22 luglio 2022)-07-22 13:10:41 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:hato unai suoi giocatori delindella stagione/23. Giovedì ildiha affrontato l’RB Lipsia in un’amichevole pre-campionato. I Reds hanno ottenuto una vittoria per 5-0 che ha visto Darwin Nunez segnare i suoi primi quattro gol per il club. Annuncio 18+. Solo nuovi clienti nel Regno Unito. Registrati utilizzando il codice promozionale BETFRED60, deposita e piazza la prima scommessa di £ 10+ su Sports (Evens cumulativi+) entro 7 giorni dalla registrazione. La prima scommessa deve essere su ...

SilviaPrato1 : RT @mirkonicolino: Niente da fare per Rhys #Williams, difensore classe 2001 tornato al #Liverpool dopo il prestito allo #Swansea. Dopo poch… - FiloBarige993 : RT @mirkonicolino: Niente da fare per Rhys #Williams, difensore classe 2001 tornato al #Liverpool dopo il prestito allo #Swansea. Dopo poch… - Fprime86 : RT @mirkonicolino: Niente da fare per Rhys #Williams, difensore classe 2001 tornato al #Liverpool dopo il prestito allo #Swansea. Dopo poch… - AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: Niente da fare per Rhys #Williams, difensore classe 2001 tornato al #Liverpool dopo il prestito allo #Swansea. Dopo poch… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: Niente da fare per Rhys #Williams, difensore classe 2001 tornato al #Liverpool dopo il prestito allo #Swansea. Dopo poch… -