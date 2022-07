“Hai vinto 2 milioni” Un gratta e vinci dopo il lavoro e forse non ci tornerà più | chi è il fortunato

(Di venerdì 22 luglio 2022) Duealun turno di notte a. La Dea bendata ha baciato unoperaio cheilha fatto tappa al bar Pit Stop di Poviglio, in proa di Reggio Emilia, e ha deciso di acquistare un, un Miliardario Maxi da venti euro e ne ha vinti ben due. “Iltore è un cliente abituale che lavora in questa zona – racconta il titolare del bar Luca Incerti – il quale hato il suo biglietto e ha subito sospettato di averqualcosa. Mentre leggeva i dati appariva stupito, incredulo. Diceva: ‘Quello che leggo è vero? Quello che leggo è vero?’. Abbiamo pensato che ...

barby3gi : @RickyPalazzolo @Erika36370933 @insideprelemi Grande Ricky... Nonostante i tuoi dubbi hai vinto.. Tu e pure lei?? - paolo97745638 : @Memix1968 Hai vinto il premio <livello imbarazzante > del mese. Complienti non era facile ???????? - nandogrim67 : @sarafrancescalj Ho capito: HAI VINTO!!!!!!!!?????????????????????????????? - ioteilmare : @Bianca_neige Hai vinto ?????? - beloragazo : @GiElle11 c'hai vinto uno scudetto coi cinesi, di che ti lamenti -

Balarm.it

Crede che la sua carriera sarebbe stata più semplice se non avessela Palma d'Oro così ... Con papà avevo fatto un patto: "Sela media sufficiente vai, se no resti a casa". Mi accompagnava sul ...Ma il problema era che io dovevo essere punito per averalla grande le primarie nel 2017 pur ... "Perché" la risposta altamente politica è stata "Non piace il modo chedi fare il sindaco". ... Racconta la Sicilia (con il tuo volto) e scopri subito se hai vinto: il contest di Averna