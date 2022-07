Firenze | vandalizzate le pietre in memoria delle vittime della Shoah Il sindaco Nardella | ' L' ignoranza non vincerà mai'

controradio : Pietre di inciampo vandalizzate a Firenze -

in memoria Giorgio Levi delle Trezze, Xenia Haya Poliakov e Lucia Levi, vittime della Shoah , sono state vandalizzate. La sigla FGC, vergata con una bomboletta spray nera, a fianco di una delle pietre di inciampo, secondo gli investigatori della Digos, incaricati di seguire il caso, rimanderebbe ai Fasci giovanili. Una macchia su Firenze e la sua storia. Un gesto vergognoso al quale deve essere posto rimedio il prima possibile. I residenti del Quartiere 2 del capoluogo fiorentino si sono svegliati scoprendo la vandalizzazione. Vandalizzate a Firenze pietre di inciampo collocate nel 2020 dal Comune in ricordo di vittime della Shoah in via Bovio: ignoti le hanno coperte con spray nero e la scritta Fgc che secondo gli investigatori rimanderebbe ai Fasci giovanili.