Fiorentina | ufficiale | Dodò è un giocatore viola

(Di venerdì 22 luglio 2022) Vittoria per 4 - 1 dellanell'amichevole nel pomeriggio contro il Trento nel ritiro estivo di Moena, davanti a migliaia di tifosi saliti in Val di Fassa per vedere da vicino la squadra di ...

Per quanto riguarda l'amichevole le reti della Fiorentina sono state realizzate da Zurkowski, da Sottil con una doppietta e dal neo attaccante viola Jovic. "Questo è stato un ritiro intenso, dove ..." Nuovo colpo per la Fiorentina, è ufficiale l'acquisto di Dodò. Il terzino brasiliano arriva dallo Shakhtar Donetsk a titolo definitivo. Il COMUNICATO DEL CLUB - ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo ... (ANSA) - MOENA (TRENTO), 22 LUG - Vittoria per 4-1 della Fiorentina nell'amichevole nel pomeriggio contro il Trento nel ritiro estivo di Moena, davanti a migliaia di tifosi saliti in Val di Fassa per ...