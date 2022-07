F 1 | GP Francia - Libere 2 | la Ferrari detta il passo

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 22 luglio 2022) 29 gradi la temperatura dell'aria, 56 gradi quella dell'asfalto. In queste condizioni si è svolta la seconda sessione di provedel Gran Premio diche ha visto duedavanti a tutti. Carlos Sainz ha ottenuto il giro più veloce della sessione, fermando il cronometro sull'1:32.527. Alle sue spalle Charles Leclerc con un tempo di 1:32.628. Terzo tempo per Verstappen che non ha brillato sul giro singolo, chiudendo a mezzo secondo dal leader. Bene la, incognita Red Bull. Dopo il buon inizio delle PL1 del primo pomeriggio di oggi, la Rossa si è ben comportata anche in questa seconda ora di prove, caratterizzata dalle alte temperature. Dopo aver rimediato 10 posizioni di penalità rimediate oggi per aver montato una nuova centralina elettronica, Carlos Sainz sembra ormai lanciato a non affrontare la ...