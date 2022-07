Covid in Lombardia, 8.915 positivi. A Bergamo sono 879 i nuovi casi (Di venerdì 22 luglio 2022) I dati regionali In Lombardia effettuati 46.333 tamponi nella giornata di venerdì 22 luglio: i positivi sono 8.915 (19,2%). Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 22 luglio 2022) I dati regionali Ineffettuati 46.333 tamponi nella giornata di venerdì 22 luglio: i8.915 (19,2%).

