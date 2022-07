Caos FI: Maurizio Molinari racconta la sua intervista a Silvio Berlusconi (Di venerdì 22 luglio 2022) - Il leader di Forza Italia, in un colloquio con il direttore di 'Repubblica' sulla crisi di Governo afferma: 'Probabilmente Draghi era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene' e sui ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 22 luglio 2022) - Il leader di Forza Italia, in un colloquio con il direttore di 'Repubblica' sulla crisi di Governo afferma: 'Probabilmente Draghi era stanco e ha colto la palla al balzo per andarsene' e sui ...

pasquale_caos : RT @sscnapoli: Edoardo De Laurentiis smentisce categoricamente di aver mai detto ad alcuno che Maurizio Sarri non sarà allenatore del Napol… - polato_maurizio : RT @mariolavia: Vorrei chiarire all'amico @PoliticaPerJedi: non credo affatto che Meloni abbia già vinto, anzi penso che anche se avesse l'… - thegard20360140 : @maurizio_62 @WeCinema Quando una civiltà degrada, il Cosmo...il Destino...Dio?... giunge come una Apparizione nel… - RobertoCaggiano : @__caos__calmo__ peccato che non ce piu maurizio mosca ed altri con trasmissioni e ospiti fuori dal ????????????normale - audelss : @pasquale_caos @ChelseaFC Ho il fegato che assomiglia a maurizio costanzo -