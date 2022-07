Badanti e colf, nel settore sempre più maschi e italiani: ma rimane la piaga del “nero” (Di venerdì 22 luglio 2022) Bergamo. A Bergamo, nel 2021, tra i lavoratori domestici, quelli di nazionalità italiana sono stati il 23% del totale. Tra questi, i maschi sono raddoppiati, passando dai 1.425 di sei anni fa ai 3.007 del 2021. In totale, sono 13.755 gli iscritti al registro per colf e Badanti dell’Inps di Bergamo. In generale, dal 2014 a oggi, l’incremento è stato superiore al 14%, mentre l’impatto degli italiani nell’elenco è del 36% in più rispetto a 10 anni fa. rimane comunque un settore abbastanza vecchio, dal momento che le fasce d’età sopra i 50 anni rappresentano quasi il 5% del totale degli iscritti Inps. Il settore si conferma a prevalenza femminile (79%) e immigrata (76%), ma sono gli uomini stranieri a registrare l’incremento più forte (+53% rispetto al numero del 2016), ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Bergamo. A Bergamo, nel 2021, tra i lavoratori domestici, quelli di nazionalità italiana sono stati il 23% del totale. Tra questi, isono raddoppiati, passando dai 1.425 di sei anni fa ai 3.007 del 2021. In totale, sono 13.755 gli iscritti al registro perdell’Inps di Bergamo. In generale, dal 2014 a oggi, l’incremento è stato superiore al 14%, mentre l’impatto deglinell’elenco è del 36% in più rispetto a 10 anni fa.comunque unabbastanza vecchio, dal momento che le fasce d’età sopra i 50 anni rappresentano quasi il 5% del totale degli iscritti Inps. Ilsi conferma a prevalenza femminile (79%) e immigrata (76%), ma sono gli uomini stranieri a registrare l’incremento più forte (+53% rispetto al numero del 2016), ...

