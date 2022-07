Autostrade – Chiusure notturne dello svincolo di Settebagni (Di venerdì 22 luglio 2022) Autostrade – Chiusure notturne da lunedì dello svincolo di Settebagni – Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento dei pali di illuminazione, sarà chiuso lo svincolo di Settebagni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -nella notte di lunedì 25 luglio, con orario 22:00-24:00, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma; -dalle 23:00 di lunedì 25 alle 1:00 di martedì 26 luglio, in entrata verso Roma; -nella notte di martedì 26 luglio, con orario 00:00-2:00, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli; -dalle 22:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 luglio, in entrata in entrambe le direzioni, verso la Roma e in direzione della A1 Milano-Napoli, e in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 22 luglio 2022)da lunedìdi– Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento dei pali di illuminazione, sarà chiuso lodi, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -nella notte di lunedì 25 luglio, con orario 22:00-24:00, in entrata verso la A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da Roma; -dalle 23:00 di lunedì 25 alle 1:00 di martedì 26 luglio, in entrata verso Roma; -nella notte di martedì 26 luglio, con orario 00:00-2:00, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli; -dalle 22:00 di martedì 26 alle 5:00 di mercoledì 27 luglio, in entrata in entrambe le direzioni, verso la Roma e in direzione della A1 Milano-Napoli, e in ...

