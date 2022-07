Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 luglio 2022)DEL 21 LUGLIOORE 18.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E MALAGROTTA DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA SULL’A1NAPOLI CODE TRA DIRAMAZIONESUD E COLLEFERRO DIREZIONE NAPOLI SULL’A24 TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SUL RACCORDO CODE TRA PONTINA E APPIA IN ESTERNA. MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral