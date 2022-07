Ucraina, ministro Salute: “1431 casi Covid, ma tanti non fanno test per non lasciare rifugio” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “La situazione nell’ambito della Salute per il nostro Paese è complicata. Ciò a causa delle azioni belliche, della distruzione degli obiettivi civili e degli ospedali. Ad oggi, la Russia ha distrutto o danneggiato 861 strutture mediche, 123 di queste non sono ricostruibili”. Lo afferma, in un’intervista esclusiva con l’Adnkronos, il ministro della Salute ucraino Victor Liashko, facendo il punto sulla situazione sanitaria a sei mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina su larga scala. “Abbiamo 497 farmacie danneggiate o distrutte, 44 non ricostruibili”, rivela Liashko all’Adnkronos. Delle strutture mediche del Paese, “1196 si trovano sui territori dove la Russia cerca di imporre il proprio dominio”, spiega il ministro, che sottolinea: “In alcune zone, purtroppo, il rischio di morire ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “La situazione nell’ambito dellaper il nostro Paese è complicata. Ciò a causa delle azioni belliche, della distruzione degli obiettivi civili e degli ospedali. Ad oggi, la Russia ha distrutto o danneggiato 861 strutture mediche, 123 di queste non sono ricostruibili”. Lo afferma, in un’intervista esclusiva con l’Adnkronos, ildellaucraino Victor Liashko, facendo il punto sulla situazione sanitaria a sei mesi dallo scoppio della guerra insu larga scala. “Abbiamo 497 farmacie danneggiate o distrutte, 44 non ricostruibili”, rivela Liashko all’Adnkronos. Delle strutture mediche del Paese, “1196 si trovano sui territori dove la Russia cerca di imporre il proprio dominio”, spiega il, che sottolinea: “In alcune zone, purtroppo, il rischio di morire ...

Agenzia_Ansa : Il ministro della Difesa serbo Stefanovic ha detto che l'aereo era della compagnia ucraina Meridian Ltd e trasporta… - MinisteroDifesa : #Washington. Terminato incontro al Pentagono tra il Ministro @guerini_lorenzo e il @SecDef USA Lloyd Austin. Tra i… - lifestyleblogit : Ucraina, ministro Salute: '1431 casi Covid, ma tanti non fanno test per non lasciare rifugio' - - LocalPage3 : Ucraina, ministro Salute: '1431 casi Covid, ma tanti non fanno test per non lasciare rifugio'… - ledicoladelsud : Ucraina, ministro Salute: “1431 casi Covid, ma tanti non fanno test per non lasciare rifugio” -