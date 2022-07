Traffico Roma del 21-07-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 21 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuongiorno dalla redazionerallentato su entrambe le carreggiate della via Prenestina per un incidente avvenuto in prossimità dell’incrocio con via di Torrenova si rallenta anche sulla tangenziale è in prossimità dell’uscita per laL’Aquila verso via Salaria Lino chiusa fino alle 17 Piazza Manfredo Fanti per lavori sul manto stradale deviati bus della linea 71 provenienti dalla stazione Tiburtina E questa sera per lavori dalle 21 e fino alle 6 di domani sulla tangenziale est sarà chiusa la galleria nuova circonvallazione interna verso San Giovanni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...