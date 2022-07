Tour de France 2022, tutte le classifiche: Jonas Vingegaard veste anche la maglia a pois (Di giovedì 21 luglio 2022) La frazione Lourdes-Hautacam, di 143.2 km, è stata la diciottesima del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: dato che si è trattato di una tappa andata ad uno degli uomini di classifica, è cambiato il leader di una delle quattro principali classifiche individuali. Jonas Vingegaard veste oggi anche la maglia a pois. CLASSIFICA GENERALE 18A TAPPA Tour DE France 2022 1 Vingegaard Jonas Jumbo-Visma 71:53:34 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 3:26 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 8:00 4 GAUDU David Groupama – FDJ 11:05 5 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 13:25 6 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 13:45 7 VLASOV ... Leggi su oasport (Di giovedì 21 luglio 2022) La frazione Lourdes-Hautacam, di 143.2 km, è stata la diciottesima deldedi ciclismo su strada: dato che si è trattato di una tappa andata ad uno degli uomini di classifica, è cambiato il leader di una delle quattro principaliindividuali.oggila. CLASSIFICA GENERALE 18A TAPPADEJumbo-Visma 71:53:34 2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 3:26 3 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 8:00 4 GAUDU David Groupama – FDJ 11:05 5 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 13:25 6 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 13:45 7 VLASOV ...

