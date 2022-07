Sicurezza urbana: il sindaco sandonatese, Francesco Squeri, incontra il Prefetto di Milano (Di giovedì 21 luglio 2022) Il neo primo cittadino a colloquio con Renato Saccone: «Esposta la nostra preoccupazione relativa alla Stazione del Passante del Quartiere Affari» Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 21 luglio 2022) Il neo primo cittadino a colloquio con Renato Saccone: «Esposta la nostra preoccupazione relativa alla Stazione del Passante del Quartiere Affari»

gigi_napoli1954 : RT @a_bassolino: È una grande questione ma la sicurezza urbana non riesce a diventare una vera priorità delle istituzioni e delle forze pol… - carlofalc : RT @a_bassolino: È una grande questione ma la sicurezza urbana non riesce a diventare una vera priorità delle istituzioni e delle forze pol… - a_bassolino : È una grande questione ma la sicurezza urbana non riesce a diventare una vera priorità delle istituzioni e delle fo… - sdavite110 : Ora #Lamorgese @Viminale fai intervista politica: - il dovere delle autonomie locali nella sicurezza urbana - città… - SecSolution : Security Trust per la sicurezza urbana di Piacenza #SecurityTrust #PolizialocalePiacenza #controlloaccessi… -