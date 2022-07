Rame illecitamente ricavato dai cavi elettrici e venduto a una società bergamasca | 3 arresti

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tre persone sono state arrestate per traffico illecito di rifiuti in un’operazione che ha interessato anche la provincia di Bergamo. Sono state impiegate 120 unità di carabinieri forestali della Lombardia, Liguria, Toscana, Abruzzo, Sicilia e dei Comandi provinciali di Milano e Monza-Brianza. Il provvedimento è seguito a complessa e lunga attività di indagine svolta dai Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Agroalimentare di Milano e di Lodi. L’indagine è stata avviata nell’autunno del 2020 e coordinata dalla DDA di Milano. L’azione investigativa ha consentito di individuare una cava di estrazione di sabbia sita a Nerviano (Mi), già sottoposta a sequestro preventivo nel novembre del 2021, utilizzata per smaltireingenti quantitativi di rifiuti terrosi e da demolizione edilizia. I rifiuti, da quanto appurato in corso di indagine, venivano intombati ...

