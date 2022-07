Pronto soccorso affollati e più Sos degli anni scorsi a Milano. “Caldo pesa” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Già da un mese a questa parte, da metà giugno in poi, noi della sala operativa dell’emergenza urgenza stiamo registrando un aumento significativo di chiamate. Su questi picchi, più elevati rispetto a quanto rilevato nel triennio precedente, pesa il fattore climatico. Del resto l’ondata anomala di Caldo che caratterizza questo periodo fa sì che in una fascia oraria molto più ampia del solito, dalle 10 alle 20 di sera, le temperature percepite siamo molto alte, anche sui 40 gradi. Una situazione che ha sicuramente un impatto sulle persone più fragili e che ha per esempio l’effetto di esacerbare malattie croniche. La situazione dei Pronto soccorso nell’area che fa riferimento alla nostra sala operativa? Sono sovraffollati”. A tracciare il quadro all’Adnkronos Salute è Giacomo Colzani, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Già da un mese a questa parte, da metà giugno in poi, noi della sala operativa dell’emergenza urgenza stiamo registrando un aumento significativo di chiamate. Su questi picchi, più elevati rispetto a quanto rilevato nel triennio precedente,il fattore climatico. Del resto l’ondata anomala diche caratterizza questo periodo fa sì che in una fascia oraria molto più ampia del solito, dalle 10 alle 20 di sera, le temperature percepite siamo molto alte, anche sui 40 gradi. Una situazione che ha sicuramente un impatto sulle persone più fragili e che ha per esempio l’effetto di esacerbare malattie croniche. La situazione deinell’area che fa riferimento alla nostra sala operativa? Sono sovr”. A tracciare il quadro all’Adnkronos Salute è Giacomo Colzani, ...

PatriziaBorgog1 : @SCGPisa Anche per accompagnare un familiare al pronto soccorso.. - MerovingioDj : RT @NicolaOliv20: STA EMERGENDO UNA SITUAZIONE TERRIBILE E DOLOROSA. ORA CHE I COLPEVOLI VENGANO FUORI. Dottoressa no vax al pronto soccors… - fabiocrivel : RT @NicolaOliv20: STA EMERGENDO UNA SITUAZIONE TERRIBILE E DOLOROSA. ORA CHE I COLPEVOLI VENGANO FUORI. Dottoressa no vax al pronto soccors… - Yi_Benevolence : RT @NicolaOliv20: STA EMERGENDO UNA SITUAZIONE TERRIBILE E DOLOROSA. ORA CHE I COLPEVOLI VENGANO FUORI. Dottoressa no vax al pronto soccors… - NicolaOliv20 : STA EMERGENDO UNA SITUAZIONE TERRIBILE E DOLOROSA. ORA CHE I COLPEVOLI VENGANO FUORI. Dottoressa no vax al pronto s… -