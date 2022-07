Palermo, anziani legati e picchiati. Blitz della Finanza in una comunità alloggio lager: sei indagati (Di giovedì 21 luglio 2022) L’operazione è scattata al "Giardino delle strelizie", l’indagine è nata dalla telefonata di un ospite. Uno degli operatori interdetti ha precedenti per mafia Leggi su repubblica (Di giovedì 21 luglio 2022) L’operazione è scattata al "Giardino delle strelizie", l’indagine è nata dalla telefonata di un ospite. Uno degli operatori interdetti ha precedenti per mafia

Andrea80821276 : RT @AnsaSicilia: Anziani maltrattati in comunità alloggio Palermo, 6 indagati. Indagini Gdf, violenze, offese e minacce agli ospiti | #ANSA… - Andrea80821276 : RT @GDS_it: Maltrattavano gli anziani ospiti della casa di riposo con schiaffi, pugni, strattonamenti, offese e anche minacce di morte: s… - Andrea80821276 : RT @Agenzia_Italia: In un ospizio-lager a Palermo gli anziani venivano picchiati e legati - MeridioNews : Legavano gli anziani a letto e li sedavano con i farmaci Operazione dei finanzieri all'interno di comunità alloggio - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Palermo, anziani legati e picchiati. Blitz della Finanza in una comunità alloggio lager: sei indagati [di Salvo Palazzolo]… -