Mario Draghi si è dimesso. Casellati e Fico salgono al Quirinale, Mattarella scioglie le Camere e parla alla nazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi si è dimesso e il governo resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti. L’ex numero uno della Bce è salito al Colle per confermare le proprie dimissioni al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Durante il colloquio con il Capo dello Stato, come reso noto dal Quirinale, «ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti». Subito dopo il colloquio con Mattarella al Quirinale, il presidente Draghi ha incontrato sia la presidente del Senato, Casellati, sia il presidente della Camera, Fico. Inoltre, sempre per questo pomeriggio è stato convocato un Consiglio dei ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022)si èe il governo resterà in carica per il disbrigo degli affari correnti. L’ex numero uno della Bce è salito al Colle per confermare le proprie dimissioni al presidente della Repubblica, Sergio. Durante il colloquio con il Capo dello Stato, come reso noto dal, «ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti». Subito dopo il colloquio conal, il presidenteha incontrato sia la presidente del Senato,, sia il presidente della Camera,. Inoltre, sempre per questo pomeriggio è stato convocato un Consiglio dei ...

matteorenzi : Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi l… - matteorenzi : Come ho detto al Senato da domani nulla sarà più come prima. Ma oggi c’è da dire solo grazie a Mario Draghi. Orgogl… - matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - archflacis : RT @matteorenzi: Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi lo hanno… - EmiliaBalestri1 : RT @dariodangelo91: In #Cdm Mario #Draghi ha confermato che si voterà il #25settembre. Buona campagna elettorale a tutti. #elezioni #elez… -