Il Barcellona prova il colpo in difesa | contatti per un obiettivo della Juve

Dopo aver concluso la trattativa per Christensen, il Barcellona continua a cercare una figura per completare il reparto difensivo. Secondo il Mundo Deportivo, sul taccuino dei dirigenti blaugrana è spuntato il nome del difensore del Villareal Pau Torres. Il giocatore spagnolo classe '97, dopo aver concluso un'ottima stagione condita da ottime prestazioni sia in Champions che in Liga, ha messo su di sé gli occhi di grandi top club europei tra cui Juventus e Manchester United. Proprio la squadra bianconera aveva individuato nel difensore del sottomarino giallo il sostituto perfetto per de Ligt, ma vista la clausola di 65 milioni la dirigenza Juventina ha preferito virare su Bremer. Il club torinese resta comunque ad osservare la situazione, non facendosi scappare ...

