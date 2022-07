(Di giovedì 21 luglio 2022) "La storia ci aiuterà a comprendere con lucidità questa crisi politica di Palazzo. Negli ultimi 20 anni, questa politica di Palazzo ha anestetizzato ilReale per i propri tornaconti. Per questo, ...

fisco24_info : Governo: Soumahoro, attenzione a chi finisce al timone Paese: Palazzo ha perso la sua credibilità. Serve politica A… - antouninho : RT @Peppe24245235: Resta incatenato per sette ore davanti a Montecitorio: 'La lotta paga, ho ottenuto un incontro con Draghi' 'Sui campi e… -

Lo afferma Aboubakar, attivista sindacale e sociale, portavoce di Invisibili in Movimento e Presidente di Lega Braccianti Ets parlando della crisi di. "Oggi, la nostra primaria ...Lo afferma Aboubakar, attivista sindacale e sociale, portavoce di Invisibili in Movimento e Presidente di Lega Braccianti Ets dopo l'incontro- sindacati sul lavoro e la conferenza ..."La storia ci aiuterà a comprendere con lucidità questa crisi politica di Palazzo. Negli ultimi 20 anni, questa politica di Palazzo ha anestetizzato il Paese Reale per i propri tornaconti. Per questo, ..."Il lavoro povero e sottopagato va affrontato all'interno di una cornice articolata a partire dall'introduzione del salario minimo legale non 'un maquillage politico' per accontentare qualche organizz ...