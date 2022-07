“Francesco Totti non si dà pace”: l’ultimo scenario sul gossip dell’estate, decisione di Ilary? (Di giovedì 21 luglio 2022) Finora in tanti si sono domandati come stesse vivendo Francesco Totti la separazione dalla moglie Ilary Blasi, arrivata non certamente a sorpresa, nonostante le smentite del passato. Diciassette anni di matrimonio non sono semplici da archiviare. Ilary ha deciso di allontanarsi con i figli e la sorella per qualche giorno, preferendo la Tanzania, ma Totti,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 21 luglio 2022) Finora in tanti si sono domandati come stesse vivendola separazione dalla moglieBlasi, arrivata non certamente a sorpresa, nonostante le smentite del passato. Diciassette anni di matrimonio non sono semplici da archiviare.ha deciso di allontanarsi con i figli e la sorella per qualche giorno, preferendo la Tanzania, ma,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

