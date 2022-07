Crisi di governo, Mattarella scioglie le Camere: verso elezioni il 25 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi si è dimesso e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato lo scioglimento delle Camere. Si va verso il voto il 25 settembre. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo rende noto il Quirinale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 21 luglio 2022) Mario Draghi si è dimesso e il presidente della Repubblica, Sergio, ha firmato lo scioglimento delle. Si vail voto il 25. Il presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, ha firmato il decreto di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, che è stato controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo rende noto il Quirinale. L'articolo .

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Conte attacca Draghi: “Abbiamo ricevuto insulti. Deliberata volontà di cacciarci fuori dalla magg… - sprizzina : RT @_oxford_comma_: Non riesco proprio ad interessarmi a questa crisi di governo perché non mi rappresenta nessuno e mi vergogno di chi sie… - PappaletteraF : RT @SkyTG24: #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro il termine… -