Crisi di governo, Draghi si è dimesso: le prossime tappe (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo la mancata fiducia da parte del Movimento5Stelle alla conversione in legge del Decreto Aiuti, e l’apertura della Crisi di governo, il Presidente del Consiglio Draghi si era recato la settimana scorsa al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni, che però sono state prontamente respinte dal Presidente Mattarella, con l’invito “a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione” che si è creata dopo il voto al Senato. Alle 9.30 del 20 luglio Draghi si è quindi presentato al Senato per rendere comunicazioni, riaprendo un po’ a sorpresa al proseguimento dell’esperienza di governo. Durante il suo discorso, il Presidente del Consiglio ha ricordato quanto fatto in quel momento e il motivo per il quale era stato nominato ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo la mancata fiducia da parte del Movimento5Stelle alla conversione in legge del Decreto Aiuti, e l’apertura delladi, il Presidente del Consigliosi era recato la settimana scorsa al Quirinale per rassegnare le proprie dimissioni, che però sono state prontamente respinte dal Presidente Mattarella, con l’invito “a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione” che si è creata dopo il voto al Senato. Alle 9.30 del 20 lugliosi è quindi presentato al Senato per rendere comunicazioni, riaprendo un po’ a sorpresa al proseguimento dell’esperienza di. Durante il suo discorso, il Presidente del Consiglio ha ricordato quanto fatto in quel momento e il motivo per il quale era stato nominato ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - dicotutto1 : RT @Agostino35: Negli ultimi 8 anni ho visto più crisi di governo che mondiali di calcio - TheItalianTimes : ?? SHOWDOWN #Salvini e #Berlusconi hanno voltato le spalle a #Draghi, in #Senato voti esigui. #Letta: “Giorno triste… -