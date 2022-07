Cosa può fare Mattarella davanti alla crisi di governo (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica può aprire consultazioni per verificare se ci sia una maggioranza alle Camere per un nuovo esecutivo o sciogliere il Parlamento, avviando così il Paese a elezioni Leggi su wired (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Repubblica può aprire consultazioni per verificare se ci sia una maggioranza alle Camere per un nuovo esecutivo o sciogliere il Parlamento, avviando così il Paese a elezioni

lorepregliasco : Direi che al momento può succedere praticamente qualunque cosa #Draghi #crisidigoverno - NicolaPorro : ?? ULTIMA ORA ?? #Draghi si è dimesso. Il #governo resta in carica: cosa può fare ?? - LaStampa : E adesso che succede ai progetti che il governo aveva in cantiere? Dal Pnrr allo Ius Scholae, fino ai prezzi dei ca… - giucarellas : iniziativa, è anche 'grazie' a lui. non si può magari mandare in tendenza l'hashtag per far luce su questo problema… - manilamatic : RT @Moonlightshad1: “Sparare su Conte”. Un giornalista, qualsiasi cosa voglia dire a Repubblica chéz gruppo Gedi può usare questo linguaggi… -