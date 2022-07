Camion in fiamme a Bordighera, bloccato il traffico verso la Francia (Di giovedì 21 luglio 2022) Camion in fiamme a Bordighera, in provincia di Imperia, intervento dei vigili del fuoco. L'incendio e' cominciato verso le 20.30 traffico bloccato per oltre un'ora per la Franciaimmagini ANSA 21 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022)in, in provincia di Imperia, intervento dei vigili del fuoco. L'incendio e' cominciatole 20.30per oltre un'ora per laimmagini ANSA 21 ...

annamariamoscar : CEFALÙ (PA), INCIDENTE IN A20: IN FIAMME CAMION CHE TRASPORTAVA SUINI - RosannaMarani : CEFALÙ (PA), INCIDENTE IN A20: IN FIAMME CAMION CHE TRASPORTAVA SUINI - TV7Benevento : IN FIAMME FRIZIONE CAMION, INCENDIO DOMATO - - NuovoSud : Camion in fiamme sulla Catania - Siracusa: strada chiusa per il fuoco - telodogratis : Camion si ribalta sulla Siracusa-Catania e va in fiamme (FOTO) -