Calciomercato Milan, occhio alla sorpresa: ecco cos’è successo (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Milan al lavoro per la prossima stagione. Non solo De Ketelaere nel mirino di Maldini, attenzione all’incontro dal nulla. Succede all’improvviso. Ripetersi non sarà semplice, ma guai a non dare il Milan tra le favorite del prossimo anno. I campioni in carica faranno di tutto per difendere lo Scudetto e vendere cara la pelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilal lavoro per la prossima stagione. Non solo De Ketelaere nel mirino di Maldini, attenzione all’incontro dal nulla. Succede all’improvviso. Ripetersi non sarà semplice, ma guai a non dare iltra le favorite del prossimo anno. I campioni in carica faranno di tutto per difendere lo Scudetto e vendere cara la pelle Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, finito l'incontro col #Brugge: ancora niente accordo per #DeKetelaere. La situazione - MarcoGuidi13 : Quando si dice che il mercato è dinamico… Se mi avessero detto due mesi fa che #Bremer sarebbe andato alla #Juve e… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, TERMINATO L'INCONTRO COL BRUGES PER DE KETELAERE Summit positivo, si tratta a oltranza… - l_riottoso : Così tanto per sapere, Sanches oggi è più PSG o Milan? #Calciomercato - FraLauricella : ??#Calciomercato La stampa francese riferisce di un accordo raggiunto fra #Lille e #Milan per il trasferimento di… -