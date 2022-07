Brad Pitt indossa una gonna sul red carpet di Bullet Train: "Così sento il fresco" (FOTO) (Di giovedì 21 luglio 2022) Brad Pitt ha sfoggiato una gonna di lino sul red carpet di Bullet Train, il suo nuovo film che racconta la storia di cinque assassini che viaggiano sul treno più veloce al mondo. Brad Pitt ha indossato una gonna durante la premiere del suo nuovo film intitolato Bullet Train e, a quanto pare, questa peculiare scelta di stile è dovuta alle temperature torride che hanno recentemente colpito il nostro continente. La star ha sfilato sul tappeto rosso con una gonna di lino marrone con orli grezzi che lasciava intravedere i suoi tatuaggi sul polpaccio. Pitt ha abbinato la gonna, che forse era più simile a un kilt, ad una camicia sbottonata e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 luglio 2022)ha sfoggiato unadi lino sul reddi, il suo nuovo film che racconta la storia di cinque assassini che viaggiano sul treno più veloce al mondo.hato unadurante la premiere del suo nuovo film intitolatoe, a quanto pare, questa peculiare scelta di stile è dovuta alle temperature torride che hanno recentemente colpito il nostro continente. La star ha sfilato sul tappeto rosso con unadi lino marrone con orli grezzi che lasciava intravedere i suoi tatuaggi sul polpaccio.ha abbinato la, che forse era più simile a un kilt, ad una camicia sbottonata e ...

itsDacampo : RT @senzaniente_: le donne che dicono big no all’outfit di brad pitt a berlino sono le stesse che andavano in camporella con quelli con l’o… - Margheritaita : RT @senzaniente_: le donne che dicono big no all’outfit di brad pitt a berlino sono le stesse che andavano in camporella con quelli con l’o… - isaMilk9 : RT @senzaniente_: le donne che dicono big no all’outfit di brad pitt a berlino sono le stesse che andavano in camporella con quelli con l’o… - jkbonsai : brad pitt riprende a recitare quindi - TommyBrain : RT @EnricoFaraboll1: Maestri di vita Se adesso anche Brad Pitt va in giro con la gonna, vuole dire che è davvero figo, alla moda e da emula… -