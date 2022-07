Scherma, Mondiali 2022: la nipponica Misaki Emura è oro nella sciabola individuale (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si chiude a Il Cairo, in Egitto, la terza giornata di finali dei Mondiali 2022 di Scherma: nel tabellone principale del torneo di sciabola individuale femminile l’oro va alla nipponica Misaki Emura numero 3 della classifica, che batte l’azera Anna Bashta, oro europeo e numero 1 del ranking mondiale, giustiziera di Martina Criscio negli ottavi di finale. La giapponese si impone nell’ultimo atto con lo score di 15-10 al termine di un assalto sempre condotto dall’asiatica, che va a trionfare con un vantaggio di cinque stoccate, gap impossibile da colmare per l’azera nella parte conclusiva della sfida per l’oro. Salgono invece sul gradino più basso del podio la numero 4 al mondo, la greca Despina Georgiadou, che aveva eliminato Michela Battiston nel secondo assalto di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si chiude a Il Cairo, in Egitto, la terza giornata di finali deidi: nel tabellone principale del torneo difemminile l’oro va alla nipponica Misakinumero 3 della classifica, che batte l’azera Anna Bashta, oro europeo e numero 1 del ranking mondiale, giustiziera di Martina Criscio negli ottavi di finale. La giapponese si impone nell’ultimo atto con lo score di 15-10 al termine di un assalto sempre condotto dall’asiatica, che va a trionfare con un vantaggio di cinque stoccate, gap impossibile da colmare per l’azeraparte conclusiva della sfida per l’oro. Salgono invece sul gradino più basso del podio la numero 4 al mondo, la greca Despina Georgiadou, che aveva eliminato Michela Battiston nel secondo assalto di ...

