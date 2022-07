Roma | 20enne si costituisce per omicidio Anzio accompagnato da fratello 

(Di mercoledì 20 luglio 2022) CRONACA DI– Due fratelli si sono presentati nella caserma dei carabinieri diGianicolese e uno dei due, un ragazzo di 20 anni, ha confessato di aver ucciso Leonardo Muratovic. Il pugile è stato ferito a morte con un coltello nella notte tra sabato e domenica davanti ad un locale di. I due sono stati trattenuti per valutare se il loro racconto coincida con i risultati delle indagini. Anche la posizione del fratello delreo confesso è al vaglio degli investigatori.

Pubblicità

fisco24_info : Omicidio di Anzio, si costituisce un 20enne: Al Commissariato di Roma Gianicolense il presunto autore del delitto d… - infoitinterno : Anzio, omicidio Muratovic: il 20enne che ha sferrato la coltellata resta a Roma - Cronaca - infoitinterno : Omicidio ad Anzio, si costituisce un 20enne di Roma – Luna Notizie – Notizie di Latina - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Omicidio Anzio: si costituisce a Roma presunto autore. Si tratta di un 20enne, ora sarà ascoltato dal pm #ANSA https://t… - zazoomblog : Omicidio Anzio 20enne si costituisce a Roma - #Omicidio #Anzio #20enne #costituisce -

Al Commissariato diGianicolense il presunto autore del delitto del pugile Leonardo Muratovic si è fatto accompagnare dal fratello Una persona si è costituita nella serata del 19 luglio ain relazione all'omicidio del pugile di 25 anni Leonardo Muratovic, ucciso sabato notte ad Anzio a coltellate nel corso di una rissa fuori ad un locale nella zona della movida. In base a quanto ...Ci sarebbe una svolta nell'omicidio di Anzio. Un giovane di 20 anni si è costituito ieri sera aconfessando di essere l'autore dell'omicidio del pugile di 25 anni Leonardo Muratovic, ucciso sabato notte ad Anzio a coltellate nel corso di una rissa fuori da un locale. Il giovane è stato ...Non ce l’ha fatta più a tenersi tutto dentro. Sapeva che prima o poi lo avrebbero scoperto. E alla fine Adam Eldrissi, ventenne di origine magrebina, ha deciso di consegnarsi spontaneamente. E si è re ...Il giovane verrà ora ascoltato dal pm titolare dell’indagine che verificherà la sua versione e nel caso disporrà il fermo. In base a quanto si apprende, a consegnarsi alle forze dell’ordine sarebbe un ...