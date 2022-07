Premio Curcio per le Attività Creative – XVI Edizione: come partecipare (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’Associazione Armando Curcio è fiera di presentare, per l’anno scolastico 2022/2023, la XVII Edizione del «Premio Curcio per le Attività Creative», un’iniziativa rivolta ai più giovani, per incentivarli alla lettura, alla scrittura e al confronto. L’Associazione Armando Curcio si pone come spazio inclusivo che, tramite lo svolgimento di diverse Attività, mostra il suo impegno e dona il suo apporto in merito allo sviluppo sociale, alla diffusione della cultura e alla tutela delle pari opportunità. Tra le varie Attività promosse dall’Associazione, il «Premio Curcio per le Attività Creative», in particolare, si pone come l’evento che ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’Associazione Armandoè fiera di presentare, per l’anno scolastico 2022/2023, la XVIIdel «per le», un’iniziativa rivolta ai più giovani, per incentivarli alla lettura, alla scrittura e al confronto. L’Associazione Armandosi ponespazio inclusivo che, tramite lo svolgimento di diverse, mostra il suo impegno e dona il suo apporto in merito allo sviluppo sociale, alla diffusione della cultura e alla tutela delle pari opportunità. Tra le variepromosse dall’Associazione, il «per le», in particolare, si ponel’evento che ...

Pubblicità

Agenpress : XVII Edizione - Premio Curcio per le Attività Creative - AiseStampa : premio curcio per le attività creative: il bando della xvi edizione - SpettacoloNews1 : Premio Curcio per le Attività Creative: al via la 18esima edizione - - PaeseRoma : “Premio Curcio per le Attività Creative”: Al via la XVII Edizione -