Perché Ischia è stata eletta l’isola più bella del mondo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Grazie a un sondaggio lanciato dal noto magazine americano Travel+Leisure in cui si chiedeva di indicare le 25 isole più belle del mondo, Maldive e Bali hanno guadagnato il podio ma non il primo posto che, invece, è toccato all’italiana isola d’Ischia. Al centro delle vicende del romanzo L’amica geniale di Elena Ferrante, l’isola d’Ischia ha vinto la nomina di isola più bella del mondo 2022 grazie a un punteggio altissimo, pari al 94,61%, sia per i suoi bellissimi scorci che per la rinomata ospitalità e cordialità della gente del posto. Cosa vedere a Ischia Ischia è la location ideale per chiunque sogni una vacanza rilassante fatta di benessere ma anche di cultura. Dalla Baia di Sorgeto alla Spiaggia di Chiaia a Forio e, per finire, la Baia di San ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 20 luglio 2022) Grazie a un sondaggio lanciato dal noto magazine americano Travel+Leisure in cui si chiedeva di indicare le 25 isole più belle del, Maldive e Bali hanno guadagnato il podio ma non il primo posto che, invece, è toccato all’italiana isola d’. Al centro delle vicende del romanzo L’amica geniale di Elena Ferrante,d’ha vinto la nomina di isola piùdel2022 grazie a un punteggio altissimo, pari al 94,61%, sia per i suoi bellissimi scorci che per la rinomata ospitalità e cordialità della gente del posto. Cosa vedere aè la location ideale per chiunque sogni una vacanza rilassante fatta di benessere ma anche di cultura. Dalla Baia di Sorgeto alla Spiaggia di Chiaia a Forio e, per finire, la Baia di San ...

Danieli87125494 : RT @UnOnlus: Perchè aiutare i bisognosi è anche questo.... accompagnarli nel loro ultimo viaggio ... ma non da soli in strada ma circondat… - RossanaGiannan2 : RT @UnOnlus: Perchè aiutare i bisognosi è anche questo.... accompagnarli nel loro ultimo viaggio ... ma non da soli in strada ma circondat… - danielarom12570 : RT @UnOnlus: Perchè aiutare i bisognosi è anche questo.... accompagnarli nel loro ultimo viaggio ... ma non da soli in strada ma circondat… - Bruna71347573 : RT @UnOnlus: Perchè aiutare i bisognosi è anche questo.... accompagnarli nel loro ultimo viaggio ... ma non da soli in strada ma circondat… - Valessiabi : RT @UnOnlus: Perchè aiutare i bisognosi è anche questo.... accompagnarli nel loro ultimo viaggio ... ma non da soli in strada ma circondat… -