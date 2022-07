Mario Draghi: «Non ho chiesto pieni poteri, si voti fiducia su risoluzione Casini». Salvini: «Noi non la votiamo» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Crisi di governo e voto di fiducia in diretta. «Siamo qui perché lo hanno chiesto gli italiani. Partiti siete pronti a ricostruire questo patto?». Mario Draghi arriva con... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 luglio 2022) Crisi di governo e voto diin diretta. «Siamo qui perché lo hannogli italiani. Partiti siete pronti a ricostruire questo patto?».arriva con...

Pubblicità

FerdiGiugliano : 'All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto… - Ettore_Rosato : Parole chiare, nette, senza nessuna retorica da parte di Mario #Draghi L'evidenza dei risultati raggiunti da questo… - trash_italiano : Mario Draghi ha detto 'Dracarys' - sardo1951 : RT @dariodangelo91: E comunque il fatto che Mario #Draghi sia stato costretto a rileggere i passaggi del suo intervento la dice lunga sulla… - Livia_DiGioia : RT @ComunistaRosso: Il Venerabile Maestro, Mario Draghi si è fatto scuro in volto. Vai Bernini che per la prima volta nella vita mi stai pi… -