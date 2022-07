“Mamma a 42 anni”: Cristiana Capotondi sarebbe in dolce attesa del primo figlio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Cristiana Capotondi è incinta del suo primo figlio? Nelle ultime ore, si stanno rincorrendo alcune voci che vedrebbero l’attrice in dolce attesa del suo compagno Andrea Pezzi. Una gravidanza che, se mai dovesse essere confermata, la renderà Mamma all’età di 42 anni. Ma per il momento la coppia ha preferito mantenere il silenzio sulla notizia. Cristiana Capotondi in dolce attesa: l’indiscrezione Bellissima e talentuosa, Cristiana Capotondi è una delle attrici più amate del cinema italiano. Ma a quanto pare, ora sarebbe pronta a dedicare del tempo alla famiglia: si vocifera infatti che sia in dolce ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 luglio 2022)è incinta del suo? Nelle ultime ore, si stanno rincorrendo alcune voci che vedrebbero l’attrice indel suo compagno Andrea Pezzi. Una gravidanza che, se mai dovesse essere confermata, la renderàall’età di 42. Ma per il momento la coppia ha preferito mantenere il silenzio sulla notizia.in: l’indiscrezione Bellissima e talentuosa,è una delle attrici più amate del cinema italiano. Ma a quanto pare, orapronta a dedicare del tempo alla famiglia: si vocifera infatti che sia in...

Pubblicità

CortiMuller : RT @MinutemanItaly: @Corvonero75 Gates se non era per la mamma politica e maneggiona nel comune di Seattle e con conoscenze all'IBM finiva… - lucabattanta : RT @MinutemanItaly: @Corvonero75 Gates se non era per la mamma politica e maneggiona nel comune di Seattle e con conoscenze all'IBM finiva… - rosydesimone1 : RT @GavinoSanna1967: Pazzesco. 4 gatti in piazza (si potevano contare uno ad uno) e appelli del solito establishment che da 30 anni vive di… - axlessand : Mia madre fino ad oggi ha sempre odiato la politica. Oggi stranamente è tutto il pomeriggio che guarda i tg special… - Elisa34012803 : RT @MinutemanItaly: @Corvonero75 Gates se non era per la mamma politica e maneggiona nel comune di Seattle e con conoscenze all'IBM finiva… -