La cultura, il mare e l’ambiente: a Procida seminario dell’associazione NetCoa con Lici (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sostenibilità e biodiversità: programma di attività di Lici, NetCoa e Jmi. L’associazione NetCoa con Lici – Laboratorio Innovazione cultura Impresa ed il socio partner Jmi – Jus Management Innovation, presenteranno venerdì 22 Luglio 2022, ore 11,30 presso il Comune di Procida Procida, oltre Procida. La cultura, il mare e l’ambiente, programma di azioni e progetti specifici relativi all’ecosistema, alla biodiversità ed allo sviluppo del territorio. Il progetto sarà presentato ai partecipanti in sala ed agli aderenti al partneriato dal vicepresidente di NetCoa Raffaello Dinacci. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sostenibilità e biodiversità: programma di attività die Jmi. L’associazionecon– Laboratorio InnovazioneImpresa ed il socio partner Jmi – Jus Management Innovation, presenteranno venerdì 22 Luglio 2022, ore 11,30 presso il Comune di, oltre. La, il, programma di azioni e progetti specifici relativi all’ecosistema, alla biodiversità ed allo sviluppo del territorio. Il progetto sarà presentato ai partecipanti in sala ed agli aderenti al partneriato dal vicepresidente diRaffaello Dinacci. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

UkMio : RT @IveserVenezia: Al mare con «mamma Fiat»: i figli degli operai in vacanza, un rito collettivo - Frances08241252 : @forever723 Ci sono tante cose da vedere, un mix fra cultura e luoghi di mare - AriannaAmbrosi0 : RT @IveserVenezia: Al mare con «mamma Fiat»: i figli degli operai in vacanza, un rito collettivo - ArchiviM : RT @IveserVenezia: Al mare con «mamma Fiat»: i figli degli operai in vacanza, un rito collettivo - IveserVenezia : Al mare con «mamma Fiat»: i figli degli operai in vacanza, un rito collettivo -