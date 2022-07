Juve, è fatta per Ranocchia al Monza: la formula (Di mercoledì 20 luglio 2022) E' fatta per il trasferimento di Filippo Ranocchia dalla Juventus al Monza, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) E'per il trasferimento di Filippodallantus al, con ladel prestito con diritto di riscatto e controriscatto....

Pubblicità

forumJuventus : Di Marzio: 'C'è l'accordo tra Juve e Torino: è fatta per #Bremer in bianconero!' ? - romeoagresti : È fatta per #Cambiaso alla #Juve: #Dragusin ha accettato la proposta del #Genoa // Done deal, Cambiaso joins Juve:… - _Morik92_ : Quasi fatta per #Cambiaso al #Bologna. Il giocatore, che ieri ha sostenuto le visite mediche con la #Juve, è molto… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: Juve, è fatta per Ranocchia al Monza: la formula - ilbianconerocom : #Juve, è fatta per #Ranocchia al #Monza! La formula dell'affare e tutti i dettagli -