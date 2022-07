Incendio sul Carso, chiuso Fincantieri Monfalcone. Vento rinforza le fiamme a Massarosa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Resterà inattivo oggi il grande impianto a causa della densità di fumo nell'aria. Da due giorni le fiamme stanno distruggendo anche ettari di bosco nel comune versiliese di Massarosa. Evacuate alcune abitazioni Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 luglio 2022) Resterà inattivo oggi il grande impianto a causa della densità di fumo nell'aria. Da due giorni lestanno distruggendo anche ettari di bosco nel comune versiliese di. Evacuate alcune abitazioni

Pubblicità

TgrRaiFVG : INCENDIO SUL CARSO ISONTINO Un video diffuso tramite WhatsApp dà l'idea della velocità con la quale il fronte del f… - Agenzia_Ansa : Incendi sul Carso, Monfalcone invasa dal fumo. Chiuso per oggi lo stabilimento Fincantieri, stop a tutte le attivit… - Agenzia_Ansa : Il fumo avvolge tratti di autostrade e ferrovie nel Paese, che brucia per il caldo record. Treni interrotti per un… - ardovig : RT @TRIESTE_news: Incendio sul Carso, situazione in miglioramento ma VV.F. ancora al lavoro - - enrica_emme : RT @ARPAFVG: ????Incendio sul Carso Monfalconese - Lisert: aggiornamento #ArpaFVG ore 12:30 del 20/7. Dalle ore 7 del 20 luglio si è avuta un… -