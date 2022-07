Il GF VIP 7 come l’Isola: edizione più lunga di sempre? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alfonso Signorini è al lavoro sul cast della prossima edizione del Grande Fratello VIP. A due mesi dalla partenza, i nomi sui papabili protagonisti del reality di Canale 5 sono diversi e le indiscrezioni non mancano. Ma nelle ultime ore, non si è parlato solo dei protagonisti del GF VIP 7 ma anche della durata del programma di Canale 5 che, come è successo anche lo scorso anno, coprirà una bella fetta del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Ormai è chiaro l’obiettivo della rete: portare a casa buoni ascolti, con la minima spesa e a quanto pare, è proprio in questa ottica, che il reality, potrebbe durare ancora di più della passata edizione. Un rumors che è stato anticipato ieri da Dagospia. Signorini mira a conquistare un nuovo record con un’altra lunghissima edizione del programma? A quanto pare una cosa è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alfonso Signorini è al lavoro sul cast della prossimadel Grande Fratello VIP. A due mesi dalla partenza, i nomi sui papabili protagonisti del reality di Canale 5 sono diversi e le indiscrezioni non mancano. Ma nelle ultime ore, non si è parlato solo dei protagonisti del GF VIP 7 ma anche della durata del programma di Canale 5 che,è successo anche lo scorso anno, coprirà una bella fetta del palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Ormai è chiaro l’obiettivo della rete: portare a casa buoni ascolti, con la minima spesa e a quanto pare, è proprio in questa ottica, che il reality, potrebbe durare ancora di più della passata. Un rumors che è stato anticipato ieri da Dagospia. Signorini mira a conquistare un nuovo record con un’altra lunghissimadel programma? A quanto pare una cosa è ...

Pubblicità

nhhotelsit : Grazie alla sua gentile accoglienza, NH #Ravenna - robytravel67 : Puoi avere questi prezzi solo con accesso 'Vip' chiedimi come fare. - pompadur25 : @Alexpander13 @goldenpornxxx @QueerMeNow @theQueerPig @HotGuyZone @HotGuys_Vip @puphawaii1 Google come di diventa un divano ?? - soloioanne : @nellajb1 No come stai messa tu , mi hai letteralmente stufato vai a sbavare ?? e lasciami in pace xke ogni volta ch… -