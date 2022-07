Governo, Draghi annuncerà domani le dimissioni (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il premier annuncerà domani mattina alla Camera le sue dimissioni. Draghi da domani non sarà più il primo ministro Una baraonda. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, a partire da domani, non sarà più il primo ministro. Il premier annuncerà domattina, nell’Aula della Camera, all’inizio della discussione generale convocata alle 9, le sue dimissioni. Non è bastata la fiducia incassata in Senato, arrivata con soli 95 voti favorevoli (ovvero il risultato più basso di questa legislatura). Al Movimento 5 Stelle si sono aggiunte Lega e Forza Italia, che non hanno votato. I senatori di Giuseppe Conte hanno garantito il numero minimo legale restando in Aula, come “presenti non votanti”. A questo punto la stessa presidente Elisabetta ... Leggi su zon (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il premiermattina alla Camera le suedanon sarà più il primo ministro Una baraonda. Il presidente del Consiglio Mario, a partire da, non sarà più il primo ministro. Il premierdomattina, nell’Aula della Camera, all’inizio della discussione generale convocata alle 9, le sue. Non è bastata la fiducia incassata in Senato, arrivata con soli 95 voti favorevoli (ovvero il risultato più basso di questa legislatura). Al Movimento 5 Stelle si sono aggiunte Lega e Forza Italia, che non hanno votato. I senatori di Giuseppe Conte hanno garantito il numero minimo legale restando in Aula, come “presenti non votanti”. A questo punto la stessa presidente Elisabetta ...

