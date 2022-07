Eddie Vedder dei Pearl Jam caccia dal concerto una fan violenta | “Qui non si picchia nessuno”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Una fan deiJam è statata dalche la band ha tenuto a Zurigo lo scorso 23 giugno. È stato il frontmana redarguire la donna, colpevole di aver usato violenza su un altro spettatore. La band di Seattle stava suonando all’Hallenstadion quando, durante lo show,ha notato la rissa tra la folla e ha interrotto il. “Accendi le luci, per favore. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi ho visto tutto, lo so, ti dava fastidio. Eri infastidita perché lui stava filmando tutto il tempo, ci sta che ti abbia fatto inc*****e ma non puoi nemmeno colpirlo alla nuca, anche se sei una donna. Apprezzo il fatto che tu possa essere forte, ma smettila dirlo: vai fuori di qui. La violenza non è consentita” l’ha rimproverata ...

Corriere della Sera

